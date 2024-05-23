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Будут проверять расходы. Как теперь казахстанцам будут выплачивать АСП?

Фотография для новости Будут проверять расходы. Как теперь казахстанцам будут выплачивать АСП?

Фото alau.kz

Во исполнение поручения Главы государства Министерством труда и социальной защиты населения РК ведется работа по разработке механизма трансформации бизнес-процесса оказания адресной социальной помощи с учетом определения совокупных доходов и расходов граждан. Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда.

Выступая на расширенном заседании Правительства РК в феврале Глава государства поручил пересмотреть структуру и механизмы социальной поддержки населения, повысить эффективность и адресность социальной помощи.

«Во исполнение поручения Президента РК министерством совместно с заинтересованными государственными органами прорабатывается механизм учета и верификации основных расходов казахстанцев. Это позволит выявить действительно нуждающихся граждан и обеспечить им целевую поддержку со стороны государства. Планируется предусмотреть такие виды основных расходов как: на покупку движимого или недвижимого имущества, оплату обучения и дополнительного образования, расходы на отдых и развлечения, на оздоровление, покупку предметов мебели, бытовой техники, погашение кредитов и другое. Для получения сведений о расходах граждан рассматривается интеграция информационных систем соответствующих государственных органов и организаций, а именно министерств промышленности и строительства, цифрового развития, здравоохранения, просвещения, науки и высшего образования, Национального банка и других», — сообщает Минтруда.

Напомним, на сегодняшний день АСП предусматривает: ежеквартальное назначение социальной помощи гражданам, доход которых не превышает 70% от размера регионального прожиточного минимума; предоставление ежемесячной дополнительной выплаты детям из малообеспеченных семей в возрасте от 1 до 6 лет включительно в размере 1,5 МРП (5 538 тенге) на каждого ребенка; содействие занятости трудоспособных получателей соцпомощи.

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