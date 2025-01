Посольство РК в США опубликовало информацию для казахстанцев, находящихся в США.

Посольство РК в США обращает Ваше внимание на ужесточение миграционной политики США, нацеленной на укрепление безопасности границ и сокращение нелегальной миграции.

Принимаемые американскими властями меры касаются незаконно прибывших в страну иностранцев (лиц, которые прибыли в страну без действующей визы и гринкарты) и незаконных мигрантов, находящихся на территории Соединенных Штатов. Наряду с мерами принудительного воздействия, такими как заключение под стражу и выдворение из страны с ограничениями на повторный въезд в США, будут аннулированы социальные пособия, разрешительные документы на работу и другие льготы.

Обращаем внимание, что власти США предоставляют иностранным гражданам, не имеющим легальных оснований для пребывания в стране (отсутствие действующей визы, вида на жительство (Грин Карта) и других документов), возможность добровольно покинуть территорию США.

Эта мера позволит гражданам избежать процедуры принудительного выдворения из страны и запрета на въезд при повторной подаче на визу США.

В числе других нововведений отмечаем следующее:

Восстановлена политика «Оставайтесь в Мексике» — мигранты, пересекающие границу США с Мексикой и подающие заявку на убежище в США, обязаны оставаться на территории Мексики на время рассмотрения их дела американскими миграционными судами. Прекращено действие т.н. схемы «поймал-отпустил» (catch and release), что означает завершение практики, при которой задержанные мигранты, незаконно пересекшие границу США, выпускались на свободу внутри страны до даты судебного разбирательства по их делу. Данная категория мигрантов будет либо содержаться в специализированных центрах, либо возвращаться в страны отправления, либо направляться в третьи страны(например, по программе «Оставайтесь в Мексике»). Прекращено использование приложения «CBP One» в качестве метода условно-досрочного освобождения (parole) или облегчения въезда иностранцев, которым в противном случае было бы запрещено въезжать в Соединенные Штаты.

Настоятельно рекомендуем следить за обновлениями официальной информации о миграционном законодательстве на следующих ресурсах:

U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS);

U.S. Department of State — Bureau of Consular Affairs

