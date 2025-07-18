Во второй половине дня в Костанай прибыли специалисты Национального координационного центра экстренной медицины Министерства здравоохранения Казахстана.
Они провели комплексную оценку состояния пострадавшего коллеги Антона Кистанова. Выяснилось, что он в состоянии перенести перелёт без каких-либо последствий для здоровья. Пациента подготовили к эвакуации с помощью санитарной авиации, и около 16:00 борт с ним отправился в Астану, где он будет проходить лечение. Дома его ждут молодая супруга и новорожденная дочь.
Напомним, 17 июля после завершения сложной операции хирург спустился в приёмное отделение, чтобы продолжить приём пациентов в приемном покое в порядке очерёдности. Один из пациентов, находившийся третьим в очереди, повёл себя агрессивно. Он нанёс удар врачу, в результате которого доктор потерял сознание. Подозреваемый был задержан.
Дома пострадавшего врача ждут жена и новорожденная дочь.
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