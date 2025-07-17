Сегодня в стенах областной больницы произошло ЧП. Об этом сообщает пресс-служба больницы.

По данным пресс-службы, после завершения сложной операции хирург спустился в приёмное отделение, чтобы продолжить приём пациентов в приемном покое в порядке очерёдности.

«Один из пациентов, находившийся третьим в очереди, повёл себя агрессивно. Он нанёс удар врачу, в результате которого доктор потерял сознание. Сейчас врач в реанимации в тяжелом состоянии. Полиция проводит следственные действия на месте. Считаем, что произошедшее не просто инцидент. Это преступление против тех, кто ежедневно спасает жизни. Мы требуем справедливого расследования и призываем к уважению медицинских работников. Каждый удар по врачу — это удар по всей системе здравоохранения. У врачей нет оружия. Их единственное «оружие» — знания, руки и сердце, с которыми они спасают нас. Их тоже ждут дома родные и близкие. Живыми и здоровыми», — сообщает пресс-служба областной больницы.

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