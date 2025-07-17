По факту инцидента, произошедшего 17 июля в Костанайской областной больнице, полицией начато досудебное расследование по статье 106 части 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан — «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

В настоящее время задержан 34-летний житель области, подозреваемый в совершении данного преступления. Проводятся необходимые следственные и проверочные мероприятия.

По результатам расследования будет принято процессуальное решение соответствии с действующим законодательством.

В порядке статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан иная информация в интересах следствия не разглашается.

Напомним, сегодня в Костанайской облбольнице один из пациентов, находившийся третьим в очереди, повёл себя агрессивно. Он нанёс удар врачу, в результате которого доктор потерял сознание. Сейчас врач в реанимации в тяжелом состоянии.

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