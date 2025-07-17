Пострадавшим от рук пациента в Костанайской областной больнице оказался врач хирург-уролог Антон Кистанов. Об этом сообщает пресс-служба областной больницы. В областной больнице Антон Николаевич работает 6 лет. Десятки, спасенных жизней. Самому доктору 34 года. Сейчас он борется уже не за чью-то, а за свою собственную жизнь.

Дома его ждут молодая супруга и новорожденная дочь.

Напомним, сегодня пациент напал на врача в областной больнице. В тяжелом состоянии врач находится в реанимации.

Подозреваемый задержан.

По информации прокуратуры области, в настоящее время к подозреваемому приняты меры процессуального принуждения, а именно он задержан в порядке статьи 128 УПК. Теперь в отношении него решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Содержание под стражей в качестве меры пресечения применяется только с санкции судьи.

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