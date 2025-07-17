Пострадавшим от рук пациента в Костанайской областной больнице оказался врач хирург-уролог Антон Кистанов. Об этом сообщает пресс-служба областной больницы. В областной больнице Антон Николаевич работает 6 лет. Десятки, спасенных жизней. Самому доктору 34 года. Сейчас он борется уже не за чью-то, а за свою собственную жизнь.
Дома его ждут молодая супруга и новорожденная дочь.
Напомним, сегодня пациент напал на врача в областной больнице. В тяжелом состоянии врач находится в реанимации.
Подозреваемый задержан.
По информации прокуратуры области, в настоящее время к подозреваемому приняты меры процессуального принуждения, а именно он задержан в порядке статьи 128 УПК. Теперь в отношении него решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Содержание под стражей в качестве меры пресечения применяется только с санкции судьи.
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.