В Костанайской области полицейские раскрыли схему систематического хищения дизельного топлива, организованную на одном из промышленных маршрутов города Рудный.

Оперативные мероприятия провели сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью. В ходе следственных действий у местного жителя было обнаружено и изъято значительное количество солярки, хранившейся в канистрах и емкостях различного объема. Также были найдены насос для перекачки топлива и иное оборудование, используемое для его хранения и последующей реализации.

Установлено, что один из работников, обслуживающий промышленные объекты с помощью специализированной автотехники, регулярно сливал остатки дизельного топлива после завершения маршрутов. Топливо в дальнейшем передавалось третьим лицам и реализовывалось.

Факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований. Начато уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за кражу. Проводятся следственные действия, направленные на выявление всех участников противоправной схемы.

Правоохранительные органы напоминают: за хищение и злоупотребление должностными обязанностями предусмотрена ответственность в рамках закона. Ведётся работа по предупреждению подобных преступлений на системной основе.

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