Бухгалтер акимата в Костанайской области присвоила бюджетные деньги

В результате анализа прокуратурой деятельности аппарата акима Ершовского сельского округа Узункольского района выявлены факты присвоения бюджетных средств в размере 2 177 569 тенге методистом-бухгалтером акимата. Об этом сообщает прокуратура Узункольского района.

Приговором Узункольского районного суда от 14 марта 2023 года осуждена к 2 годам ограничения свободы и лишению права занимать должности на государственной службе.

Также выявлен факт оказания предпочтения акимом Кировского сельского округа своему родственнику, который выразился в утверждении табелей учета рабочего времени, тогда как последний работу не исполнял, мерами реагирования аким округа привлечен к дисциплинарной ответственности за совершение проступка, дискредитирующего государственную службу.

Установлены нарушения законодательства о государственных закупках, допускаемых заказчиками. По акту надзора восемь лиц привлечены к административной ответственности. Взыскано в доход государства 483 тысяч тенге. Ответственность шесть лиц в настоящее время рассматривается уполномоченным органом.

По акту надзора отменены конкурсы о приобретении услуг по организации питания воспитанников и обучающихся в объектах образования на сумму свыше 11 миллионов тенге.

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