Бухгалтер присвоила миллионы тенге в Костанайской области

В Камыстинском районном суде рассмотрено уголовное дело в отношении бухгалтера, признанной виновной в растрате, то есть хищении вверенного чужого имущества в крупном размере, с использованием служебного положения. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

В суде установлено, что в период с 1 июня 2022 года по 16 августа 2023 года Т. с использованием своего служебного положения (бухгалтер-кассир) изъяла из кассы предприятия наличные денежные средства в сумме более 8 600 000 тенге, которые потратила на личные нужды.

В судебном заседании бухгалтер полностью признала свою вину, в содеянном раскаялась.

В судебных прениях государственный обвинитель просил назначить наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года 6 месяцев с лишением права занимать должности, связанные с выполнением бухгалтерского учета в организациях сроком на 4 года.

Кроме признательных показаний, ее вина в совершении уголовного правонарушения подтверждена показаниями свидетелей, заключением экспертизы и другими материалами дела.

Обстоятельствами, смягчающими уголовную ответственность и наказание бухгалтера суд признал чистосердечное раскаяние и наличие малолетних детей.

Обстоятельств, отягчающих уголовную ответственность и наказание, по делу не установлено.

С учетом личности, характера и степени общественной опасности совершенного деяния, позиции потерпевшего просившего назначить наказание в виде ограничения свободы, всех обстоятельств по делу суд назначил наказание в виде 3 лет 6 месяцев ограничения свободы, с установлением пробационного контроля, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением бухгалтерского учета и должности кассира в организациях независимо от форм собственности, сроком на 4 года.

Гражданский иск с учетом частичного погашения ущерба удовлетворен в полном объеме.

Приговор не вступил в законную силу.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.