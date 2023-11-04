Бухгалтера судят в Костанае

На скамье подсудимых главный бухгалтер ветеринарной станции Костанайского района Данияр Кыстаубаев. В сентябре этого года в правоохранительные органы поступило заявление о готовящемся правонарушении.

Его текст огласил в суде представитель гособвинения, при исследовании материалов дела.

«Прошу привлечь к уголовной ответственности сотрудника КГП «Ветеринарная станция Костанайского района» Кыстаубаева Данияра, который вымогает у меня денежные средства в сумме 250 тысяч тенге для руководителя КГП «Ветеринарная станция Костанайского района». В случае отказа угрожает повредить газовое оборудование на машине, и представить это как гарантийный случай, в результате чего я вынужден буду возмещать ущерб», — говорит государственный обвинитель Жанна Наконечная.

Между госпредприятием, ветеринарной станцией и одним из индивидуальных предпринимателей, в июне этого года был заключен договор об установке на служебные автомобили газобаллонного оборудования. После выполнения работ, как сказано в другом документе, Кыстаубаев, с использованием своего служебного положения, умышленно, из корыстных побуждений, совершил хищение, путем обмана, денежных средств.

«Якобы для передачи руководителю КГП Бисенову, за принятие выполненных работ без каких либо претензий, своевременную оплату, и покровительство со стороны КГП в случае гарантийного обслуживания. Кыстаубаев не является субъектом коррупционного уголовного правонарушения. При таких обстоятельствах в действиях Кыстаубаева усматриваются признаки состава уголовного правонарушения предусматриваемого статьёй 190 часть 2 пункт 3», — говорит гособвинитель.

То есть, это «Мошенничество, совершенное лицом, с использованием своего служебного положения». С квалифицирующим признаком не согласилась защитник подсудимого.

«Невозможно установить, что использует, в итоге Кыстаубаев? Он не имеет отношения никакого к этим транспортным средствам, ни к договору государственных закупок. Он не может составить какой-либо документ, и, каким-то образом вообще повлиять на индивидуального предпринимателя. Поэтому здесь возникает вопрос: А есть ли здесь составы уголовных правонарушений»?, — сказала адвокат Эльмира Санкаева.

Есть у защиты и другие претензии к процессуальным моментам. Их адвокат высказывает по ходу исследования материалов дела. Следующим этапом процесса должны стать судебные прения.

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