Букмекерская контора Pin-up: как делать выигрышные ставки на спорт

Офис букмекера Pin-up, принимающего ставки на спорт в Казахстане подготовил рекомендации о том, как избежать потенциальной неудачи в игре. Советы основаны на более чем 10 летнем опыте работы в беттинговой сфере. Воспользуйтесь ими для составления выигрышной стратегии.

Советы по ставкам на спорт

Ставки у букмекера Пин Ап для ряда прогнозистов – вид развлечения, источник адреналина и азарта, дополнение к увлечению спортом. Такие игроки преимущественно делают небольшие ставки из-за страха потерять деньги. Признайтесь, порой вам хотелось бы поставить большую сумму, надеясь, что выиграете крупный приз. Узнайте, как увеличить шансы на победу:

Выберите лучшего букмекера

Какая самая лучшая БК в Казахстане? Выбирайте легальные организации, действующие в соответствии с законодательством страны. В соответствии с положениями закона об азартных играх БК должна иметь лицензию, сайт компании должен содержать шифрование HTTPS и располагаться на казахском домене, т.е. иметь окончание «.kz», например, pin-up.kz. Среди других факторов оцените условия системы бонусов, пополнений и выплат, перечень ставок и коэффициентов, функциональность веб-сайта и мобильного приложения.

Выбирайте для ставок знакомый вам вид спорта.

Недостаточно просто интересоваться спортом. Для определения вероятного исхода матча необходимо быть в курсе последних событий, следить за социальными сетями клубов, команд, тренеров и спортсменов, просматривать новости. Рекомендовано участвовать в спортивных и букмекерских форумах. Вы станете экспертом и увеличите шансы на победу.

Изучите виды ставок.

Классический вариант ставки на спорт – на победу той или иной команды. Но если ваша цель – выиграть больше денег, рассмотрите другие варианты. К ставкам с более привлекательными коэффициентами и более высокой стоимостью относят:

количество голов и очков (меньше / больше, точный результат встреч);

обе команды забьют гол (BTTS);

европейские (трехсторонние) и азиатские (двусторонние) гандикапы;

ставки на бомбардиров и личные достижения других игроков и др.

Научитесь рассчитывать стоимость ставки.

Предварительно определите сумму, которую планируете поставить на матч или соревнование. Вероятность наступления события определяется в процентах и конвертируется в коэффициенты ставок. Показатели – не случайные цифры. Их просчитывают спортивные аналитики на основании влияющих на окончательный результат сведений. Букмекеры ПинАп оценивают текущий состав команды, форму игроков, историю матчей, прогнозный состав, баланс матчей дома и на выезде и др.

Научитесь проигрывать и делать выводы.

Ставка не сыграла. Практический совет – не пытайтесь отыграться, не нужно увеличивать последующие ставки. Сделайте перерыв, подумайте, проанализируйте, правильно ли вы оценили возможность победы, проверили ли вы всю статистику или пропустили важную информацию. В будущем учтите свои ошибки и попробуйте поставить снова. Не огорчайтесь при неудаче и помните – в спорте возможно все.

Делайте ставки на спорт онлайн на официальном сайте Pin Up Bet. Букмекерская контора предлагает широкий выбор видов спорта и дисциплин, вариантов пари. Играйте и выигрывайте!

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