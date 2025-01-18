За три года в Казахстане заключили более 1,2 млн сделок по купле-продаже жилья, передает LS.

Больше всего недвижимости было продано в 2022 году – 465,8 тыс. сделок. Пик активности на этом рынке пришелся на первую половину 2022 года: февраль – 46,5 тыс. сделок, март – 67,8 тыс., апрель – 52,5 тыс.

В 2023 году в данном секторе произошел спад – 370,5 тыс. сделок, что на 20,4% меньше в сравнении с предыдущем годом. С января по июнь было продано 159,6 тыс. квартир и частных домов. А во втором полугодии рынок немного оживился – 210,9 тыс. сделок.

Что касается прошлого года, то активность в секторе недвижимости выросла на 16,8% по сравнению с 2023 годом, до 432,9 тыс. сделок, но не достигла уровня 2022 года.

Больше жилья было продано во второй половине 2024 года – 249 тыс. сделок. Каждый месяц количество соглашений варьировалось от 39 тыс. до 40,8 тыс. А вот в декабре увеличилось до 50 тыс.

Если рассмотреть рынок недвижимости детальнее, то видно, что в прошлом месяце покупатели отдавали предпочтение жилью в многоквартирных домах – 39,5 тыс. сделок.

Наиболее популярными квартирами остаются двухкомнатные (14,9 тыс.) и однокомнатные (14,5 тыс.).

Рекордно выросло число сделок купли-продажи в Павлодарской области – в 1,7 раза в сравнении с декабрем 2023 года, Северо-Казахстанской – в 1,6 раза, в Кызылординской – в 1,6 раза.

Больше всего соглашений традиционно заключили в Алматы – 8,8 тыс. (+16,5%) и Астане – 9,9 тыс. (+38,5%).

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