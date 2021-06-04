Бумажная справка вместо паспорта. Что в итоге выдают вакцинированным с кнопочными телефонами?

500 справок за 4 дня. Такое количество бумажных документов о прохождении полного курса вакцинации от коронавирусной инфекции выдали только в одной из поликлиник Костаная. Этот документ оказался крайне востребованным у жителей областного центра, сообщает alau.kz

С первого июня этого года в Казахстане начали выдавать бумажные справки о прохождении вакцинации. Данный документ предназначен для внутреннего пользования, то есть в пределах страны, отметили в костанайском управлении здравоохранения. Справка свидетельствует о том, что человек прошел полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции. Тем же, кто собирается за границу, нужно иметь при себе не справку, а паспорт вакцинации и анализ на ПЦР. Распечатать его можно все также только через приложение егов-мобайл.

«Согласно постановлению от 27-го мая 2021 года, наши пациенты могут получить справку о вакцинации, также не только наши пациенты, но и иностранные граждане могут получить бумажную справку о прохождении вакцинации. Стоит отметить, что это справку можно получить только при прохождении полного курса вакцинации, то есть второго этапа. Эта справка выдается нашим пациентам по месту требования», — сообщил и.о.заведующего отделом Костанайской городской поликлиники №4 Кирилл Шин.

В справке указываются анкетные данные, какой вакциной привит человек. Также обязательно на ней должен присутствовать QR-код. После получения второго компонента вакцины, справка, при отсутствии технических сбоев, будет доступна к печати через несколько часов.

«В первый день к нам обратилось около 400 пациентов. Ну около 20-30 людей каждый день обращается. Так что мы никому не отказываем, всем выдаем. Он должен обратиться в регистратуру, его направят в нужный кабинет. Предъявляет удостоверение личности, по базе мы проверим и уже он может получить справку», — сообщил Кирилл Шин.

Человеку, желающему получить справку о вакцинации, стоит учитывать важный нюанс. Сделать это можно только в поликлинике по месту прикрепления. Если же иммунизация производилась за пределами клиники, к примеру в ТРЦ, то задача человека выяснить, от какой медорганизации работает прививочный пункт, пояснил Кирилл Шин.

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