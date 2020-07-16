Бумажные уведомления для алиментщиков заменил WhatsApp

WhatsApp и СМС-сообщения пришли на помощь судебным исполнителям. Теперь, чтобы уведомить алиментщика о необходимости платить по долгам, не нужно вручать бумажное уведомление. Достаточно увидеть подтверждение в мессенджере о прочитанном сообщении, передает alau.kz

С 8 июля в системе исполнительного производства произошли изменения. И вот уже неделю судебные исполнители теряются в том, как строить свою работу. Дело в том, что им ужесточили ответственность за несвоевременное исполнение своих обязанностей. Теперь их могут или исключить из палаты судебных исполнителей, или лишить лицензии. С одной стороны, выглядит более, чем правильно. Но при ближайшем рассмотрении открываются другие детали.

«Сроки у нас очень сжатые. Поскольку это периодичные платежи – алименты – до совершеннолетия ребенка, то есть судебный исполнитель в течение месяца должен принять меры. Каждый месяц должна быть проплата либо должны быть приняты меры по розыску должника, по привлечению его к административной ответственности, уголовной ответственности. Более того судебные исполнители помимо этого занимаются еще трудоустройством должников»,- рассказала Несибели Басенова, руководитель региональной палаты частных судебных исполнителей.

Лишиться работы судебный исполнитель может уже через месяц, если хотя бы по одному из числящихся за ним дел по алиментам не будет действий или результата. А согласно статистике на 1 сотрудника в нашей области приходится от 200 до 500 таких дел. За некоторыми и вовсе закреплено по 1000 производств. Все от того, что работает в этой структуре слишком мало людей.

«Мы уже обратились в органы юстиции и нашу республиканскую палату, центральный аппарат для того, чтобы даже элементарно функционал по розыску должников был внедрен в ближайшее время. Я думаю, что разработчики будут работать оперативно»,- сказала Несибели Басенова.

Усложняет задачу еще и число злостных неплательщиков. Среди тех, кто должен алименты, официально в нашей области числятся 11 тысяч человек. Почти 4,5 тысячи из них долги не платят в принципе, и такие дела считаются невозможными по своему исполнению. Среди этих людей, есть те, кто уклоняется от встречи с органами. И вот здесь новые правила закона могут прийти на помощь. Личной встречи и вручения бумажного уведомления должнику больше не требуется.

«Если раньше уведомляли судебные исполнители через свои телефоны, выставляли уведомления, они могли прочитать и не принять эту информацию, то сейчас в виду новейших технологий посредством WhatsАpp и СМС-уведомлений если есть галочка, 2 галочки, что должник прочитал – это будет являться надлежащим уведомлением»,- сообщила руководитель региональной палаты.

На появление новых должников в регионе повлиял и карантин. Многие алиментщики лишились возможности выезжать по работе на вахту за границу, а кто-то был вынужден закрыть свои предприятия. Судебные исполнители региона решили пойти на встречу. Для нетрудоустроенных должников задолженность определили в виде среднемесячной заработной платы.

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