Сотрудники роты патрульной полиции Костанайской области обеспечивали безопасность дорожного движения в условиях резкого ухудшения погоды — метели, снегопада и сильного бурана.
На одном из загородных участков автодороги автобус, следовавший по маршруту Астана — Екатеринбург, оказался заблокирован из-за неблагоприятных погодных условий. В салоне находились 47 пассажиров, в том числе шестеро детей и четыре человека с инвалидностью.
В целях обеспечения безопасности людей сотрудники полиции совместно с представителями местных исполнительных органов и Департамента по чрезвычайным ситуациям оперативно приняли решение о временной остановке движения. Пассажиров разместили в пункте обогрева, организованном в селе Октябрьское Карасуского района, где им была оказана необходимая помощь и созданы комфортные условия для ожидания улучшения погодной обстановки.
Иностранные граждане, находившиеся в автобусе, выразили благодарность сотрудникам служб за оказанную поддержку и внимание.
После стабилизации погодных условий и открытия движения по автодороге утром автобус продолжил следование по маршруту под сопровождением автопатрулей полиции, что обеспечило безопасность пассажиров.
Полиция Костанайской области напоминает водителям и пассажирам о необходимости учитывать погодные условия, соблюдать меры предосторожности и строго следовать рекомендациям экстренных служб в период неблагоприятной погоды.
