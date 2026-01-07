Сотрудники роты патрульной полиции Костанайской области обеспечивали безопасность дорожного движения в условиях резкого ухудшения погоды — метели, снегопада и сильного бурана.

На одном из загородных участков автодороги автобус, следовавший по маршруту Астана — Екатеринбург, оказался заблокирован из-за неблагоприятных погодных условий. В салоне находились 47 пассажиров, в том числе шестеро детей и четыре человека с инвалидностью.

В целях обеспечения безопасности людей сотрудники полиции совместно с представителями местных исполнительных органов и Департамента по чрезвычайным ситуациям оперативно приняли решение о временной остановке движения. Пассажиров разместили в пункте обогрева, организованном в селе Октябрьское Карасуского района, где им была оказана необходимая помощь и созданы комфортные условия для ожидания улучшения погодной обстановки.

Иностранные граждане, находившиеся в автобусе, выразили благодарность сотрудникам служб за оказанную поддержку и внимание.

После стабилизации погодных условий и открытия движения по автодороге утром автобус продолжил следование по маршруту под сопровождением автопатрулей полиции, что обеспечило безопасность пассажиров.

Полиция Костанайской области напоминает водителям и пассажирам о необходимости учитывать погодные условия, соблюдать меры предосторожности и строго следовать рекомендациям экстренных служб в период неблагоприятной погоды.

Водительские права в Казахстане переведут полностью в онлайн Услугу по оформлению водительских удостоверений в Казахстане планируют полностью перевести в онлайн-формат. Об этом сообщил...

Планшет вместо кабинета: госслужащих переводят на удаленку Для государственных служащих планируют внедрить цифровую экосистему, которая позволит работать дистанционно. Об этом сообщил первый...

Опасно для дороги: казахстанцам с медпротивопоказаниями закрывают доступ к вождению Министерство внутренних дел и Министерство здравоохранения Республики Казахстан продолжают системную работу по выявлению граждан, которым...