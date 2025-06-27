Прогноз погоды по Казахстану на 28-30 июня представили синоптики Казгидромета.
Погоду большей части территории республики будет определять циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы, ожидаются дожди с грозами, на западе, северо-западе, севере, востоке, в центре РК – сильные дожди с выпадением града. Лишь на юге и юго-востоке республики ожидается преимущественно без осадков погода.
Также ожидается усиление ветра, в южных регионах страны с пыльными бурями.
Что же касается температуры воздуха значительных изменений не ожидается.
Столбики термометров в дневное время достигнут отметки на западе, северо-западе и севере страны 18-28 градусов тепла, в центре и на востоке Казахстана 20-33 тепла, на юге и юго-востоке республики прогнозируется 27-38 тепла.
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