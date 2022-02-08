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Бутылкой по голове убила мужа жительница Костанайской области

Фото из открытых источников

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На пульт «102» отдела полиции города Житикара поступило сообщение о том, что в квартире скончался 30-летний мужчина. Информацию в ответе на запрос alau.kz подтвердили в пресс-службе ДП Костанайской области. 

Трагедия произошла 17 января. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Полиция установила, что в этот день супруги поругались. При выяснении отношений жена ударила мужа бутылкой по голове. От полученного удара мужчина скончался.

В полиции отвечая на запрос журналиста пояснили, что в настоящее время начатое досудебное расследование по статье ст.104 ч.1 УК РК «Причинение смерти по неосторожности» переквалифицировано на статью 106 ч 3 УК РК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть».

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