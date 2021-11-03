Бутылкой по голове ударила девушка костанайца и забрала айфон

Около 7 часов утра 1 ноября в дежурную часть Северного отдела полиции УП г.Костанай поступило сообщение о том, что в городскую больницу с травмой головы поступил мужчина. Об этом сообщает пресс-служба ДП.

По словам 24-летнего потерпевшего, примерно в 3 часа ночи он познакомился с девушкой. Общение решили продолжить за «бутылкой водки» возле одного из подъездов дома по улице Каирбекова. Через некоторое время девушка беспричинно ударила его бутылкой по голове, после чего вырвала из рук смартфон марки «Айфон» и убежала.

Вместе с тем, по словам установленной оперативниками девушки, дела обстояли иначе. 20-летняя местная жительница утверждает, что мужчина стал проявлять к ней симпатию и сам подарил ей сотовый телефон. Однако, испугавшись его навязчивости, девушка ударила 24-летнего парня бутылкой по голове и убежала.

Кто из молодых людей говорит правду, теперь выясняют полицейские в рамках зарегистрированного уголовного дела по ст. 191 ч. 2 УК РК.

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