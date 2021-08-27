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Был не пристёгнут. 6-летний ребёнок пострадал в ДТП в Костанае

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Дорожно транспортное происшествие случилось 24 августа в Костанае по улице Каирбекова. 

Водитель 1981 года рождения при повороте налево не уступил дорогу автомобилю «Лада Гранта», которая двигалась прямо, за рулём которой находилась девушка 1993 года рождения. В результате аварии пострадал 6-летний ребенок, находящийся в салоне автомобиля «Лада».

«Ребёнок сидел на заднем сидении. Он не был пристёгнут. Ребёнок госпитализирован в отделение детской областной больницы.  Также отмечу, что водитель «Лады», мать ребенка, ранее была лишена водительских прав», — сообщил замначальника МПС ДП Костанайской области Виталий Цой.

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