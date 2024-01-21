Был пьян и ослепили фарами. Водителю вынесен приговор за смертельное ДТП в Костанайской области

В Лисаковском городском суде рассмотрено уголовное дело в отношении В. по ст.345-1 ч.3 УК РК за нарушение правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

Судом установлено, что 12 ноября 2023 года В., будучи в состоянии алкогольного опьянения, управляя автотранспортным средством марки «ВАЗ 21124» в поселке Октябрьский, при ослеплении его другим транспортным средством не остановился и, не справившись с рулевым управлением, выехал на обочину, где совершил наезд на бетонный столб.

В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир автомашины «ВАЗ 21124» Б. от полученных телесных повреждений скончалась в реанимационном отделении КГП «Лисаковская городская больница».

Прокурор просила назначить В. наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы, с лишением права управления транспортным средством сроком на 10 лет.

Подсудимый В. в суде вину признал, в содеянном раскаялся.

Санкция ч.3 ст.345-1 УК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на десять лет.

При назначении наказания суд учел смягчающие ответственность и наказание обстоятельства — чистосердечное раскаяние, добровольное заглаживание вреда, причиненного уголовным правонарушением, наличие малолетнего ребенка, совершение впервые уголовного правонарушения.

Обстоятельств, отягчающих уголовную ответственность и наказание, суд по делу не усмотрел.

Судом В. признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев, с лишением права управлять транспортными средствами сроком на 10 лет, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.