Был с друзьями. Тело мужчины обнаружено в реке Тобол

Фото из открытых источников
О происшествии сообщила пресс-служба ДЧС Костанайской области.
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По их информации 26 июня в 19:20 на реке Тобол, вблизи поселка Октябрьский, утонул мужчина.
37-летний гражданин республики Кыргызстан, с 2015 года проживал в Казахстане, имел вид на жительство. На берегу реки он оказался вместе с друзьями. Там они что-то отмечали, употребляли спиртные напитки.
Мужчина решил искупаться. Место для этого, по данным ДЧС, оборудовано не было. Мужчина утонул. Местные жители сами обнаружили погибшего, и извлекли его из воды. Тело направленно на судебно-медицинскую экспертизу.
Всего, с начала купального сезона, в регионе утонули 6 человек.
COVID-2019 в Казахстане
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101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
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