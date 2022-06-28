Был с друзьями. Тело мужчины обнаружено в реке Тобол

О происшествии сообщила пресс-служба ДЧС Костанайской области.

По их информации 26 июня в 19:20 на реке Тобол, вблизи поселка Октябрьский, утонул мужчина.

37-летний гражданин республики Кыргызстан, с 2015 года проживал в Казахстане, имел вид на жительство. На берегу реки он оказался вместе с друзьями. Там они что-то отмечали, употребляли спиртные напитки.

Мужчина решил искупаться. Место для этого, по данным ДЧС, оборудовано не было. Мужчина утонул. Местные жители сами обнаружили погибшего, и извлекли его из воды. Тело направленно на судебно-медицинскую экспертизу.

Всего, с начала купального сезона, в регионе утонули 6 человек.

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