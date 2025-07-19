Сегодня, 19 июля, в Костанае по решению суда арестовали мужчину, которого подозревают в нападении на врача. Он будет находиться за решеткой до 17 сентября, сообщает Zakon.kz
Во время заседания судья Следственного суда Батырбек Кудабаев опросил следователя, прокурора, подозреваемого Аблайхана Саренжепова и его защитника, и вынес решение.
Процесс проходил онлайн. Как отметили в пресс-службах прокуратуры и Департамента полиции Костанайской области, стражи порядка ходатайствовали о взятии подозреваемого под стражу.
В ходе заседания выяснилось, что 34-летний задержанный – уроженец Костанайской области, а сейчас проживает в Акмолинском регионе. У него есть несколько судимостей. Также на его попечении больные родители и маленькие дети.
«Подозреваемый имеет погашенные судимости, он неоднократно привлекался к уголовной, административной ответственности. Суд считает, что он может скрыться, поэтому вынесено решение о применении к нему меры пресечения, связанной с содержанием под стражей до 17 сентября», – пояснил решение следственный судья.
Постановление следственного суда может быть обжаловано в течение трех дней с момента принятия.
В настоящее время мужчина водворен в следственный изолятор. По результатам расследования будет принято соответствующее процессуальное решение в рамках законодательства. Действия задержанного квалифицируются по статье 106 УК РК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
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