Был удар. Двое мужчин напали на пенсионерку в Костанае

В Костанае жертвой грабителей стала пенсионерка.

Полицейские оперативно задержали подозреваемых и вернули похищенное.

15 сентября в 21.10 часов в полицию областного центра поступило сообщение от 67 –летней горожанки. Потерпевшая сообщила, что по улице Гашека около магазина на нее напали неизвестные и похитили сумку, а также золотые серьги.

Ориентировка сразу же была направлена всем нарядам полиции. На маршруте, в этом районе находился автопатруль в составе Диаса Абдыкаримова и Куаныша Аяганова. Полицейские незамедлительно подъехали к месту происшествия.

Женщина в панике рассказала, что она вышла из магазина и направлялась домой. Неожиданно в темноте она почувствовала удар со спины. Женщина упала. На нее напали двое мужчин и забрали серьги. Грабители также отобрали сумку, в которой находились деньги в сумме 60 тысяч тенге и документы. Потерпевшая показала полицейским, в какую сторону скрылись нападавшие. Патрульные в ходе отработки дворов, в кустах заметили мужчин, схожих по описанию потерпевшей.

Подозреваемые были задержаны — жители города Рудного в возрасте 31 и 32 лет. Похищенное изъято и возвращено пенсионерке.

По данному факту начато досудебное расследование.

Женщина выразила благодарность сотрудникам полиции за оперативность.

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