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Было 10, стало 14 дней: стали известны даты школьных каникул в Казахстане

— Сегодня, 20:08
Изображение для новости: Было 10, стало 14 дней: стали известны даты школьных каникул в Казахстане

Сгенерировано ИИ


Министерство просвещения Казахстана определило сроки обучения и каникул для школьников на 2026–2027 учебный год.

Новый учебный год начнется 1 сентября 2026 года и завершится 25 мая 2027 года.

Первая четверть продлится восемь учебных недель. На осенние каникулы школьники уйдут с 26 октября по 1 ноября 2026 года включительно. Отдых продлится семь календарных дней.

Вторая четверть также рассчитана на восемь учебных недель. Зимние каникулы продлятся 14 календарных дней — с 28 декабря 2026 года по 10 января 2027 года включительно.

Для первоклассников предусмотрены дополнительные каникулы продолжительностью семь календарных дней — с 8 по 14 февраля 2027 года включительно.

Третья четверть станет самой продолжительной — 10 учебных недель. Весенние каникулы запланированы с 22 по 28 марта 2027 года включительно и продлятся семь календарных дней.

Четвертая четверть рассчитана на восемь учебных недель. Учебный год завершится 25 мая 2027 года.



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