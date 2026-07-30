Было 10, стало 14 дней: стали известны даты школьных каникул в Казахстане





Министерство просвещения Казахстана определило сроки обучения и каникул для школьников на 2026–2027 учебный год.

Новый учебный год начнется 1 сентября 2026 года и завершится 25 мая 2027 года.

Первая четверть продлится восемь учебных недель. На осенние каникулы школьники уйдут с 26 октября по 1 ноября 2026 года включительно. Отдых продлится семь календарных дней.

Вторая четверть также рассчитана на восемь учебных недель. Зимние каникулы продлятся 14 календарных дней — с 28 декабря 2026 года по 10 января 2027 года включительно.

Для первоклассников предусмотрены дополнительные каникулы продолжительностью семь календарных дней — с 8 по 14 февраля 2027 года включительно.

Третья четверть станет самой продолжительной — 10 учебных недель. Весенние каникулы запланированы с 22 по 28 марта 2027 года включительно и продлятся семь календарных дней.

Четвертая четверть рассчитана на восемь учебных недель. Учебный год завершится 25 мая 2027 года.

Смерть 14-летнего воспитанника центра спецуслуг расследуют в Костанае Трагедия произошла 28 июля в Костанайском центре оказания специальных социальных услуг. Скончался 14-летний воспитанник учреждения,...

Жара до +40 сменится грозами и градом в Костанайской области На западе и севере Костанайской области прогнозируются дождь и гроза. Днём в северных районах временами...

Школу № 11 Костаная обновят более чем на 200 миллионов тенге В Костанае продолжается подготовка школ к новому учебному году. Одним из объектов масштабного обновления стала...