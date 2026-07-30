Было 10, стало 14 дней: стали известны даты школьных каникул в Казахстане

Министерство просвещения Казахстана определило сроки обучения и каникул для школьников на 2026–2027 учебный год.
Новый учебный год начнется 1 сентября 2026 года и завершится 25 мая 2027 года.
Первая четверть продлится восемь учебных недель. На осенние каникулы школьники уйдут с 26 октября по 1 ноября 2026 года включительно. Отдых продлится семь календарных дней.
Вторая четверть также рассчитана на восемь учебных недель. Зимние каникулы продлятся 14 календарных дней — с 28 декабря 2026 года по 10 января 2027 года включительно.
Для первоклассников предусмотрены дополнительные каникулы продолжительностью семь календарных дней — с 8 по 14 февраля 2027 года включительно.
Третья четверть станет самой продолжительной — 10 учебных недель. Весенние каникулы запланированы с 22 по 28 марта 2027 года включительно и продлятся семь календарных дней.
Четвертая четверть рассчитана на восемь учебных недель. Учебный год завершится 25 мая 2027 года.
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