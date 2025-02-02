Тарифы субъектов естественных монополий, то есть коммунальных служб, в регионе за прошлый год в среднем увеличились в среднем на 19%. В антимонопольном ведомстве отмечают, что причинами изменения тарифа являются множество факторов, но есть три основных.

Первое — это увеличение зарплат сотрудников предприятий, второе изменение стоимости каких-либо товаров, например, в тепле — газ и вода, в воде — электричество, а третье — это капитальный ремонт и реконструкция инженерных сетей.

«По заработанной плате, например, в услуге теплоснабжения фактическая средняя зарплата по предприятию если в 2022 года составляла порядка 134 тысяч тенге, то в 2023 году выросла до 213 тысяч, а в 2024 году уже до 284 тысяч. То есть рост зарплаты по данному сектору составил порядка 112%, в сфере водоснабжения с 125 тысяч тенге в 2022 году до 225 тысяч тенге в 2024 году или на 79%», — озвучил данные руководитель департамента по регулированию естественных монополий по Костанайской области Акан Тышпанов.

Важная составляющая повышение тарифа — ремонт оборудования и сетей коммунальных предприятий. Чтобы решить эти проблемы, необходимо провести модернизацию и замену устаревших коммуникаций.

«В рамках реализации Национального проекта в период с 2025 по 2029 годы планируются модернизация и обновление сетей существующей энергетической и коммунальной инфраструктуры с высоким уровнем износа и несоответствующих современным требованиям, а также растущими потребностями населения и экономики. Департамент совместно с акиматом области, с участием субъектов естественных монополий анализирует информацию о потребности в дальнейших инвестициях для снижения износа инженерных сетей», — сообщил Акан Тышпанов.

По расчетам, чтобы снизить уровень износа инфраструктуры до 40% за указанный период, потребуется более 200 миллиардов тенге.

«В этих целях и был разработан Национальный проект, который позволяет субъектам естественных монополий использовать механизмы финансирования для получения льготного займа вне зависимости от формы собственности. Таким образом, инвестиции не будут ограничены только тарифными поступлениями, но также продолжится работа по бюджетному со финансированию, а также от льготного займа через финансовые институты», — объяснил Тышпанов.

Акан Тышпанов отмечает, что при этом коммунальным службам не придется повышать тарифы для населения, а снизить износ, и провести ремонтные работы можно будет льготными займами. Все это скажется на качестве услуг, которые оказываются людям.

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