Было 330, стало 621 тенге. Почему подорожало дизтопливо в Костанайской области и чего ждать?

В Костанайской области подорожало зимнее дизельное топливо.

Еще в прошлом году литр зимнего дизельного топлива стоил около 330 тенге, сейчас солярка отпускается по городу в среднем по 610 тенге. Есть заправки, продающие зимнее топливо и за 621 тенге. Причина такой ситуации, отмечают чиновники, кроется в том, что это топливо сейчас закупается в больших объемах в России. А рубль в этом году серьезно подорожал относительно тенге.

«Цена почему такая? Прокомментировать можно так. Дизельное топливо завезено из РФ, и с таким курсом рубля, цена получается такая. Завозим, потому наши заводы не отгружают зимнее топливо», — объяснил руководитель отдела управления предпринимательства Костанайской области Серик Казакпаев.

Зимнее топливо производится и в Казахстане, но сейчас Атырауский нефтеперерабатывающий завод закрыт на ремонте. По словам специалистов, его топливо, конечно, играет свою роль в общей потребности, но дело в том, что завод производит топливо до минус 25, а у нас в регионе не редко температура неделями держится минус 30 и ниже. Поэтому Костанайская область закупает такую солярку в соседней стране. И оно идет в достаточных объемах, чего не скажешь про казахстанское топливо.

«Единственная проблема с региональными операторами ГСМ. Сталкиваются с проблемами с поставщиками, то есть простыми словами, поставщик не отгружает весь заявленный объем, который требуется», — говорит Казакпаев.

Когда именно завод в Атырау приступит к работе, пока не известно, но, как отмечают специалисты, пока этого топлива в регионе достаточно — 4,5 тыс. тонн. Всего же в зимние месяцы нам нужно 19,5 тыс. тонн. Напомним, что в августе этого года в Казахстане был введен дифференцированный тариф на покупку дизтоплива. Сегодня цена установлена за межсезонное топливо в пределах 260 тенге. При этом гражданам других стран оно отпускается по 450 тенге за литр. На зимнее топливо это дифференциация не распространяется.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.