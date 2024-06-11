Было много разногласий. В селе Костанайского района уже строят дома для пострадавших от паводка

В селе Алтынсарино Костанайского района началось строительство новых домов для людей, пострадавших от паводка. Сразу несколько подрядчиков возводят 21 дом. Стоимость одного — почти 23 млн тенге.

Несколько недель назад в селе Алтынсарино Костанайского района начали строить новые дома для пострадавших от паводка. Хотя ранее акимат Костанайского района озвучил лишь два варианта решения проблемы — это либо покупка нового жилья, либо ремонт пострадавшего.

«Было очень много разногласий, многие жители хотели уехать или остаться и, исходя из этого брали заявления у каждого жителя. предлагали варианты и изначально предлагали квартиры. 53 дома согласились на квартиры уехали жить и получили свои ключи. Кто не согласился на ключи остались ждать ключи новых домов», — говорит заместитель акима Костанайского района Багдат Муханов.

Строится здесь 21 новый дом. Причем работы ведут сразу 6 подрядчиков. Уже возведен фундамент, началась кладка стен. Дома будут сдаваться строителями под ключ. Стоимость одного такого дома — примерно 23 млн тенге. Деньги эти, отмечают в акимате Костанайского района, привлечённые, а за счет бюджетных средств будут возводить инфраструктуру.

Помимо этого в селе полным ходом идут капитальные ремонты пострадавших домов. Любовь Поздноева сейчас ждет окончания этих работ. Ее дом залило водой на метр. Пострадала вся мебель и вещи.

«Сняли покрытие, сняли пол. Он сухой. Теперь будут заливать мне, утеплять двери. Они все размокли. Двери будут ставить. Все, что надо в квартире все будут делать я, конечно, очень рада», — говорит Любовь Подзноева.

Ремонтируют в Алтынсарино 37 домов. Средняя стоимость ремонт каждого от 5 до 6 млн тенге. Все зависит от того насколько сильно пострадал дом от воды. Часть жителей села, кстати, делает ремонт самостоятельно. Им перечислили деньги на личные счета.

Завершить строительство домов намерены в конце июля, так отмечают в акимате Костанайского района, а ремонты чуть раньше.

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