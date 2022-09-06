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Было позднее оповещение о пожаре в Костанайской области — МЧС

О лесных пожарах в Костанайской области оповестили поздно. Об этом заявил министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин, передает Tengrinews.kz.

Глава МЧС рассказал, что распространению огня на большой площади спровоцировал ветер.

«Я согласен с тем, что позднее было оповещение прежде всего обнаружения очага возгорания. Оно было где-то в 20 километрах. И сразу было несколько кварталов воспламенения групповых пожаров. Распространению огня на большой площади спровоцировал ветер скоростью до 25 метров в секунду. Все это перешло в верховые пожары, которые невозможно и опасно тушить наземными службами», — подчеркнул Ильин.

На данный момент пожар пока не ликвидирован. Министр заверил, что техники для тушения огня достаточно: их насчитывается более 250 единиц. С огнем борются свыше двух тысяч человек. Однако уже проводится подсчет ущерба.

«Предварительно подсчитано 42 тысячи гектаров. Но это не только лесной фонд: есть и пахотные земли, места общего пользования и пастбища», — добавил министр по ЧС.

Напомним, 2 сентября в Аулиекольском районе Костанайской области произошло загорание лесного массива. Пожар в регионе тушат пятый день подряд. Создалась угроза населенным пунктам Аманкарагай, Новонежинка, Калинино, Лесное и Озерное.

Травмы, ожоги, отравление легкой и средней степени тяжести получили пять жителей населенных пунктов, включая одного несовершеннолетнего, один работник лесхоза, один работник акимата и три сотрудника МЧС.

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