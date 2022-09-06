Было позднее оповещение о пожаре в Костанайской области — МЧС

О лесных пожарах в Костанайской области оповестили поздно. Об этом заявил министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин, передает Tengrinews.kz.

Глава МЧС рассказал, что распространению огня на большой площади спровоцировал ветер.

«Я согласен с тем, что позднее было оповещение прежде всего обнаружения очага возгорания. Оно было где-то в 20 километрах. И сразу было несколько кварталов воспламенения групповых пожаров. Распространению огня на большой площади спровоцировал ветер скоростью до 25 метров в секунду. Все это перешло в верховые пожары, которые невозможно и опасно тушить наземными службами», — подчеркнул Ильин.

На данный момент пожар пока не ликвидирован. Министр заверил, что техники для тушения огня достаточно: их насчитывается более 250 единиц. С огнем борются свыше двух тысяч человек. Однако уже проводится подсчет ущерба.