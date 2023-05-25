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Было страшно! Как на пороховой бочке живут жители домов, где горел камыш

Подобная ситуация в районе корейского моста возникает из года в год. Но, местные власти никак ее не решают. В середине мая в городе начали выкорчёвывать камыш, правда именно этот участок в проект не входит.

Костанайцы, живущие в районе «корейского моста» с приходом жаркой погоды боятся за свои дома. Камыш, за их постройками разрастается каждый год. Местные жители уже неоднократно поднимали этот вопрос, и просили его скосить. Но, воз и ныне там.

«Каждый год, ежегодно в мае, июне камыш горит у нас. Огонь к дому не поступил, но огород, саженцы пострадали. Но, во время успели потушить. Хотя-бы к зиме, все скашивали, убирали. Потому, что по другому, ну никак»,- говорит одна из жительниц этого района Ирина Пронина.

Напомним, выкорчевку камыша в этом году начало областное управление природных ресурсов. На это из бюджета выделили больше полумиллиарда тенге. Но, в проекте участок в районе корейского моста не предусмотрен, отметили в ведомстве. Убирать камыш будут от центрального пляжа и до гагаринской плотины. Что делать жителям этого района, неизвестно. При этом, как рассказывают люди, самостоятельно бороться с камышом им не разрешают.

«Главное, не дают нам, чтобы мы потихоньку сами откашивали. Не дают, не трогайте и все. Вот теперь, что получилось.Мне кажется, что кто-то поджог. Оттуда пошло, с той стороны, как раз ветер в ту стороны, такое пламя было. Это вообще ужас. Но, нам повезло»,- рассказывает Наталья Масько.

Жителям этих домов просто повезло. Ветер поменял направление и перекинулся в сторону реки. Теперь всё лето, говорят люди, им нужно быть начеку, чтобы ситуация не повторилась.

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