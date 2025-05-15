В ходе рабочей поездки в Костанайскую область премьер-министр Олжас Бектенов проверил исполнение поручений Президента, озвученных на IV заседании Национального курултая и Совета безопасности, по развитию автодорожной сети, восстановлению аэропорта Аркалыка, модернизации системы энергоснабжения и развитию ВИЭ.

В городе Аркалыке Премьер-министр ознакомился с деталями проекта по строительству автодороги «Центр–Запад», нацеленной на улучшение транспортной связанности между регионами. Новая автомагистраль соединит Астану с Транскаспийским международным транспортным маршрутом через Аркалык, Тургай и Иргиз. Проект предполагает строительство современной трассы, соответствующей международным стандартам. Вице-министр транспорта Сатжан Аблалиев доложил, что планируется обустройство трех транспортных развязок, 20 мостов, одного путепровода через железную дорогу, подъездных дорог к населенным пунктам. В результате маршрут от Астаны до западных областей будет сокращен на 560 км, что позволит проходить его на 5 часов быстрее.

По данным Министерства транспорта, техническая категория трассы будет повышена с III до II уровня. Новый маршрут охватит 13 населенных пунктов с населением 70 тыс. человек. Пропускная способность достигнет 3 тыс. авто в сутки. В целом реализация проекта позволит превратить город в ключевой логистический узел между севером и югом страны, а также между Центральной Азией и Россией. Это обеспечит надежную транспортную связь и станет стимулом для развития бизнеса и экономики региона.

Премьер-министр поручил приступить к строительству автодороги в течение одного месяца.

«Это проект, реализуемый по поручению Президента. Важная дорога для всей страны и Торгайского региона, поэтому необходимо отнестись с максимальной ответственностью. В течение месяца надо начать работы по проекту, провести их быстро и качественно. Вдоль новой дороги будут созданы возможности для бизнеса. Проект даст новый импульс развитию региона. Поэтому нужно совместно с министерством провести соответствующие работы», — отметил Олжас Бектенов. Также Премьер-министру доложили о ходе ремонтных работ на республиканской автомобильной дороге «Жезказган-Петропавловск». Проектом предусмотрено обновление дорожного покрытия на 71 км дороги, прокладка 54 водопропускных труб. Работами охвачен участок от границы Улытауской области до города Аркалык общей протяженностью 87 км. Реализация проекта позволит сократить расстояние от южных регионов до столицы на 600 км, до Костаная и Петропавловска — на 450 км. Пропускная способность дороги возрастет до 2,5 тыс. автомобилей в сутки.

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