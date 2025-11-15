Вот более официальная и краткая версия текста для новостного сайта:
В Казахстане создан Единый Республиканский Координационный Центр ПЭТ/КТ
На базе Научного центра развития здравоохранения имени Салидат Каирбековой начал работу Единый Республиканский Координационный Центр (ЕРКЦ), направленный на повышение доступности позитронно-эмиссионной и компьютерной томографии (ПЭТ/КТ) для пациентов.
ЕРКЦ осуществляет централизованное управление очередями, контролирует загрузку оборудования и помогает медицинским организациям эффективно распределять потоки пациентов. Это позволяет сократить сроки ожидания обследования и обеспечить равный доступ к высокотехнологичной диагностике по всей стране.
В систему уже подключены организации первичной медико-санитарной помощи, онкологические центры и 10 медицинских организаций, выполняющих ПЭТ/КТ. Для работы с системой прошло обучение 734 врача.
Как пройти ПЭТ/КТ
Чтобы записаться на исследование, необходимо:
- получить направление от лечащего врача;
- обратиться в колл-центр ЕРКЦ по телефонам
+7 (702) 075-15-00, 8 (7172) 69-55-00.
Оператор проверит направление, подберёт ближайшую клинику со свободными местами и оформит запись.
О методе ПЭТ/КТ
ПЭТ/КТ — комбинированное высокоточное исследование, позволяющее выявлять онкологические заболевания на молекулярном уровне и обнаруживать патологические процессы на ранних стадиях.
Бесплатное обследование
Исследование ПЭТ/КТ входит в гарантированный объём бесплатной медицинской помощи (ГОБМП). Пациенты с направлением могут пройти диагностику бесплатно.
