В Казахстане создан Единый Республиканский Координационный Центр ПЭТ/КТ

На базе Научного центра развития здравоохранения имени Салидат Каирбековой начал работу Единый Республиканский Координационный Центр (ЕРКЦ), направленный на повышение доступности позитронно-эмиссионной и компьютерной томографии (ПЭТ/КТ) для пациентов.

ЕРКЦ осуществляет централизованное управление очередями, контролирует загрузку оборудования и помогает медицинским организациям эффективно распределять потоки пациентов. Это позволяет сократить сроки ожидания обследования и обеспечить равный доступ к высокотехнологичной диагностике по всей стране.

В систему уже подключены организации первичной медико-санитарной помощи, онкологические центры и 10 медицинских организаций, выполняющих ПЭТ/КТ. Для работы с системой прошло обучение 734 врача.

Как пройти ПЭТ/КТ

Чтобы записаться на исследование, необходимо:

получить направление от лечащего врача; обратиться в колл-центр ЕРКЦ по телефонам

+7 (702) 075-15-00, 8 (7172) 69-55-00.

Оператор проверит направление, подберёт ближайшую клинику со свободными местами и оформит запись.

О методе ПЭТ/КТ

ПЭТ/КТ — комбинированное высокоточное исследование, позволяющее выявлять онкологические заболевания на молекулярном уровне и обнаруживать патологические процессы на ранних стадиях.

Бесплатное обследование

Исследование ПЭТ/КТ входит в гарантированный объём бесплатной медицинской помощи (ГОБМП). Пациенты с направлением могут пройти диагностику бесплатно.

