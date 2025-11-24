В конце ноября погода в Казахстане разделится по регионам. На юге страна продолжит наслаждаться тёплой и солнечной осенью: днём ожидается +13…+18 °C без существенных осадков.

На севере, северо-западе и частично в центре — влияние быстро смещающегося северо-западного циклона.

Он принесёт дождь и снег, усиление ветра и гололёдные явления, но при этом температурный фон останется относительно комфортным: ночью 0…–5 °C, днём 0…+5 °C.

Погодные контрасты сохранятся в ближайшие дни: юг — по-осеннему тёплый, север — с периодическими осадками и порывистым ветром.

На набережной между Костанай и Тобылом строят четырёхзвёздочный Courtyard by Marriott В Костанайском районе, на участке будущей набережной между областным центром и Тобылом, началось возведение четырёхзвёздочного...

Нормы сменного графика работы казахстанцам разъяснили в минтруда Министерство труда и социальной защиты населения продолжает рубрику «Важно знать» и разъясняет, когда и как...

В Костанае открылся еще один сквер Новое место отдыха горожан расположилось в центре города на пересечении улиц Тауелсиздик-Касымханова. Этот проект стал...