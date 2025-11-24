В конце ноября погода в Казахстане разделится по регионам. На юге страна продолжит наслаждаться тёплой и солнечной осенью: днём ожидается +13…+18 °C без существенных осадков.
На севере, северо-западе и частично в центре — влияние быстро смещающегося северо-западного циклона.
Он принесёт дождь и снег, усиление ветра и гололёдные явления, но при этом температурный фон останется относительно комфортным: ночью 0…–5 °C, днём 0…+5 °C.
Погодные контрасты сохранятся в ближайшие дни: юг — по-осеннему тёплый, север — с периодическими осадками и порывистым ветром.
