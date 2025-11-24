USD 518.66 EUR 597.44 RUB 6.56

Быстро смещается циклон — прогноз погоды

— Сегодня, 14:10
колесо,гололед,дорога

pixabay.com

В конце ноября погода в Казахстане разделится по регионам. На юге страна продолжит наслаждаться тёплой и солнечной осенью: днём ожидается +13…+18 °C без существенных осадков.

На севере, северо-западе и частично в центре — влияние быстро смещающегося северо-западного циклона.

Он принесёт дождь и снег, усиление ветра и гололёдные явления, но при этом температурный фон останется относительно комфортным: ночью 0…–5 °C, днём 0…+5 °C.

Погодные контрасты сохранятся в ближайшие дни: юг — по-осеннему тёплый, север — с периодическими осадками и порывистым ветром.



Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.