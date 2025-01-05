В ответ на запрос редакции о введении в Казахстане системы быстрых платежей, которая позволяет делать межбанковские переводы без комиссии по номеру телефона, Нацбанк ответил, что таких планов нет.

С 15 ноября 2024 года в стране запущены межбанковские QR-платежи. Сейчас идет поэтапное подключение всех банков к этому сервису. Полный запуск и масштабирование для клиентов планируется на 2025 год.

«При этом скорость подключения и масштабирования сервисов системы для клиентов зависит от степени готовности каждого банка, включая технологические возможности, отладку собственных бизнес-процессов и требований. Реализация новых сервисов, правила и тарифы в системе обсуждаются и устанавливаются совместно с участниками», — сообщили в Нацбанке.

В финрегуляторе добавили, что внедрение сервисов платежей для субъектов электронной коммерции и сервисов для проведения трансграничных платежей (к примеру, для оплаты товаров в России) с другими подобными системами может быть реализовано в будущем, в рамках поэтапного развития сервисов системы.