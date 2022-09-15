Быть бдительными призывают костанайцев

Сообщение распространил департамент госдоходов Костанайской области.

На телефон доверия Департамента государственных доходов по Костанайской области поступил сигнал о том, что неизвестный, представившись сотрудником налоговой, проверяет выдачу фискальных чеков, угрожает предпринимателям налоговой проверкой, вымогает деньги.

Департамент сообщает, что указанное лицо не имеет отношение к органам государственных доходов.

Обращаем внимание, что налоговая проверка проводится на основании предписания, в котором указываются вопросы, подлежащие проверке.

Так же, Департамент напоминает, что в соответствии с подпунктами 1,2 статьи 156 Налогового кодекса налогоплательщик при проведении налоговой проверки вправе:

запрашивать у налогового органа и получать от них информацию о положениях налогового кодекса и законодательства Республики Казахстан, касающихся порядка проведения проверки;

требовать от должностных лиц налоговых органов, проводящих налоговую проверку, предъявления предписания о проведении налоговой проверки, а также служебных удостоверений либо идентификационных карт;

Если вы столкнулись с неправомерными действиями со стороны сотрудников или лиц, представляющихся сотрудниками органов государственных доходов, грубостью, незаконными требованиями, вымогательством и другими признаками коррупционных правонарушений просим сообщить по номеру телефона доверия Департамента государственных доходов по Костанайской области: 8 7142 53 65 80

Будьте бдительны!

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