Быть готовыми к эвакуации! Акимат Костаная распространил сообщение

Обращение-предупреждение разослала пресс-служба акима Костаная.

Уважаемые жители города Костанай!

Оперативный противопаводковый штаб

города сообщает, что в настоящее время наблюдается незначительное ежедневное повышение уровня воды реки Тобол.

В случае резкого увеличения объема воды в реке, имеется угроза возможного подтопления района Колесных рядов (улицы Пионерская, Красный Кузнец, Тобольская, Юный боец, Дачная). Кроме того, под угрозу возможного подтопления подпадают объекты бизнеса, располагающиеся вдоль реки, это — ТЦ «Апельсин», ресторан «Ақ Шанырақ», ресторан «Гранат», база отдыха «Мохито».

В связи с этим жителям садоводческих обществ и бизнесу, необходимо быть готовыми к возможной эвакуации, уделить внимание пожилым, маломобильным гражданам и детям. Рекомендуем заблаговременно подготовить личные документы, деньги и другие ценности.

В свою очередь, просим жителей не поддаваться панике, действовать согласно рекомендациям Управления по чрезвычайным ситуациям и местных исполнительных органов.

В случае необходимости обращаться по телефону «112» либо 109.

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