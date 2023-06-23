Бытовая техника, которая должна быть в каждом доме

Сэкономить время, затрачиваемое на бытовые дела, поможет функциональная техника, которая значительно упростит домашние хлопоты. Ежедневно радовать семью вкусной едой, поддерживать чистоту и порядок, а также отказаться от утомительной глажки вещей — все это может стать реальностью. Обзор популярных девайсов, представленных в ассортименте интернет-магазина ASAXIY, поможет подобрать актуальные устройства.

Бытовая техника для кухни: базовые покупки

И начинающим, и опытным хозяйкам обязательно пригодятся такие приспособления:

Мультиварка. Нужно лишь загрузить все продукты в чашу, установить желаемое время приготовления, и спустя заданный промежуток времени блюдо можно подавать на стол. Преимуществом станет наличие таймера и функция отложенного старта.

Блендер с различными насадками. Этот прибор способен не только перемолоть продукты в паштет, но и нарезать ингредиенты мелкими кубиками либо натереть на терку. Любой салат будет приготовлен за считанные минуты — руки не устанут нарезать мясо, сыр или овощи.

Сэндвичница. Рациональным решением станут модели 5-в-1, которые можно задействовать для приготовления пышных вафель или горячих бутербродов. Это компактная альтернатива полноценному грилю, с помощью которой можно запечь курицу или овощи.

Это универсальный перечень, который всегда актуален. Но его можно с легкостью дополнить, руководствуясь текущими потребностями семьи, а также ориентируясь на специфику привычного меню.

Верные помощники на страже чистоты и порядка

Мелкий сор и пыль постоянно скапливаются на открытых поверхностях. Даже регулярная уборка не способна устранить эту проблему. Чтобы квартира сияла чистотой, полезно обзавестись такими гаджетами:

Робот-пылесос. Быстро наводит порядок без участия владельца. Нужно установить желаемый график, и девайс самостоятельно будет передвигаться по комнатам, устраняя мусор, шерсть животных и волосы. Подходит для обработки всех видов напольных покрытий, включая ковры. Завершив цикл уборки, прибор самостоятельно отправится на станцию подзарядки.

Паровая швабра. Тщательно очищает все типы загрязнений, в том числе въевшиеся, застарелые пятна. Высокие температуры дополнительно обеззараживают поверхности, уничтожая болезнетворные организмы.

Бытовая техника способна избавить и от постоянной глажки вещей. Компактный и удобный в работе отпариватель легко устранит складки даже на плотных тканях. Можно без труда неизменно выглядеть безупречно, уделяя минимум времени заботе о состоянии одежды.

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