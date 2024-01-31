Бывшего судью в Костанайской области признали виновным по делу о взятке

Дело своего бывшего коллеги рассматривали судьи костанайского областного суда. Бывший председатель коллегии по административным делам этого ведомства, 42-летний Аскар Дарбаев обвинялся в получении взятки в 19 миллионов тенге.

Пособником в этом был признан бизнесмен Елжас Калкаев, ранее заместитель акима Сарыкольского района. Как установил костанайский суд №2, в августе 2022 года за «помощь» бизнесмену Корнееву, дело которого должна была рассмотреть коллегия возглавляемая Дарбаевым, Калкаев получил 19 миллионов тенге у предпринимателя, и был задержан сотрудниками КНБ, с которыми согласился на сотрудничество. Судью задержали позже при передаче ему денег. Дарбаева приговорили к 9-и годам лишения свободы, пожизненно лишили права занимать должности на госслужбе. Калкаева отправили в колонию на год. На решение была подана апелляция. По мнению подсудимого и его адвоката был нарушен принцип «презумпции невиновности».

«Кроме того, хочу отметить, что Дарбаев не должен был доказывать легальность изъятых у него денег. Обвинение должно было доказать, что это взятка полученная от Корнеева. Вместе с тем обвинение ограничилось показаниями лишь Калкаева, как доказательством вины Дарбаева. Наряду с этим, данные показания противоречивы, нестабильны, и опровергаются как материалами дела, так и показаниями Корнеева. Позиция обвинения характеризуется словами прокурора: «Вы нигде не говорите, что это долг». Исходя из этого, обвинение сделало вывод, что это взятка», — сказал адвокат Аскара Дарбаева Куандык Мухамедьяров.

По словам адвоката, не установлено происхождение переданных Дарбаеву денег, значит они являются недопустимым доказательством. Также, по мнению защиты, Дарбаев, как председатель, не смог бы повлиять на мнение других судей коллегии, при вынесении судебного решения. И вынесенное наказание, как отметил адвокат, является чрезмерно строгим.

«Дарбаев состоит в браке почти 15 лет, имеет трех детей, 11, 8, и 3 лет. В силу малолетнего возраста детей супруга Дарбаева не работает. Дарбаев является единственным кормильцем в семье», — отметил адвокат.

Это, и личность Дарбаева, который, по словам адвоката, отдал всю свою трудовую деятельность судебной системе, и достигший немалых успехов, могло бы послужить причиной для назначения ему минимального наказания. Адвокат и другие защитники попросил своего подзащитного оправдать. Представитель же гособвинения попросил коллегию приговор первой инстанции оставить без изменения. Коллегия пришла к такому же мнению, и апелляционные жалобы оставила без удовлетворения.

«Суд первой инстанции принял во внимание все обстоятельства, в том числе и смягчающие и отягчающие обстоятельства, личность осужденных, тяжесть и общественную опасность противоправного деяния. Положительные характеристики, достижения с места работы, суд не может принять во внимание как смягчающие обстоятельства, так как преступление совершено при осуществлении служебных полномочий», — сказал председатель коллегии по уголовным делам Костанайского областного суда Арман Шамшиев.

Решение может быть обжаловано в кассационном порядке в Верховном суде Казахстана.

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