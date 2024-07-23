Бывшему полицейскому увеличили срок за убийство жены в Костанае

Судебной коллегией по уголовным делам Костанайского областного суда рассмотрены апелляционные жалобы потерпевшего и адвоката осужденного Т. по уголовному делу в отношении бывшего инспектора батальона патрульной полиции управления полиции Т. по статье «Умышленное убийство. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

Приговором Специализированного межрайонного суда по уголовным делам по Костанайской области Т. признан виновным в убийстве супруги и ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы.

Судом было установлено, что Т. в ходе конфликта, произошедшего с супругой, задушил её электрическим удлинителем. Далее с целью сокрытия совершенного преступления он перенес труп в гараж, где инсценировал самоубийство путём повешения.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы смерть потерпевшей наступила в результате механической асфиксии вследствие сдавливания шеи.

Судебная коллегия согласилась с выводами суда первой инстанции о виновности Т. в совершении убийства супруги, но изменила приговор суда в части назначенного наказания.

С учетом личности осужденного Т., его поведения до и после совершения преступления коллегия увеличила срок назначенного судом наказания с 9 лет до 11 лет лишения свободы, частично удовлетворив апелляционную жалобу потерпевшего.

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