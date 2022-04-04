Бывший руководитель управления Костанайской области назначен вице-министром

Постановлением правительства Вячеслав Дудник назначен на должность вице-министра здравоохранения Республики Казахстан, передает zakon.kz.

Вячеслав Дудник родился в 1963 году в Костанайской области.

Окончил Карагандинский государственный медицинский институт, Казахский университет экономики, финансов и международной торговли, Международную академию бизнеса, Российскую академию народного хозяйства, Европейский университет Швейцарии.

Трудовую деятельность начал в 1983 году в должности медицинского брата первого хирургического отделения Карагандинской областной клинической больницы.

С 1987 по 1997 год – врач-онколог, онколог-хирург в Костанайском областном онкологическом диспансере.

С 1997 по 2005 год – заместитель главного врача, главный врач в медицинских организациях Костаная.

В 2005-2006 годах — и.о директора, директор Департамента здравоохранения Астаны.

В 2006-2008 годах — заместитель директора по лечебно-профилактической работе Департамента здравоохранения Южно-Казахстанской области, директор департамента здравоохранения Южно-Казахстанской области.

С 2008 по 2009 год – начальник Медицинского центра управления делами президента РК.

С 2009 по 2017 год – в структуре Медицинского центра управления делами президента РК.

В 2018-2021 годы — и.о. руководителя, руководитель управления здравоохранения Костанайской области.

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