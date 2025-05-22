В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками комитета по противодействию наркопреступности министерства, с применением служебно-розыскных собак, на автотрассе вблизи села Талапкер Акмолинской области задержан межрегиональный курьер, передает Polisia.kz.
— Установлено, что задержанный осуществлял перевозку наркотических веществ по маршруту Костанай — Семей. Личность курьера подтверждена — им оказался бывший учитель математики. При осмотре транспортного средства на заднем сиденье, в рюкзаке, правоохранители обнаружили пакет с синтетическим наркотиком «мефедрон». Общий вес изъятого вещества составил один килограмм. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Работа в данном направлении продолжается, — сообщил заместитель председателя комитета по противодействию наркопреступности МВД Куандык Альжанов.
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