Изменились правила пенсионных выплат в Казахстане

Постановлением правительства от 26 декабря 2023 года внесены изменения в Правила осуществления пенсионных выплат, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов, единовременных пенсионных выплат, сообщает Zakon.kz.

Так, пенсионные выплаты осуществляются ежемесячно по установленному графику при наступлении определенных условий согласно Социального кодекса.

Размер ежемесячной пенсионной выплаты определяется как 1/12 годовой суммы пенсионных выплат, исчисленной в соответствии с методикой осуществления расчета размера пенсионных выплат.

При этом выплата исчисленного размера ежемесячной пенсионной выплаты осуществляется в размере не менее 70% от прожиточного минимума, за исключением лиц, достигших пенсионного возраста и получающих специальное профессиональное государственное пособие и страховую выплату по договору предпенсионного аннуитетного страхования.

В случае, если сумма пенсионных накоплений на дату осуществления выплаты из ЕНПФ не превышает 12-кратного размера минимальной пенсии, то данная сумма выплачивается получателю из ЕНПФ единовременно.

При этом по лицам, достигшим пенсионного возраста или имеющим инвалидность первой и второй групп, если инвалидность установлена бессрочно, реализовавшим свое право на получение пенсионных выплат из ЕНПФ до 1 января 2018 года, пенсионные выплаты осуществляются в размере не менее 30-кратного размера минимальной пенсии, но не более имеющихся на индивидуальном пенсионном счете средств получателя.

В случае, если остаток пенсионных накоплений на индивидуальном пенсионном счете после осуществления очередной пенсионной выплаты составляет сумму менее 70% от прожиточного минимума, данный остаток выплачивается вместе с суммой очередной пенсионной выплаты.

Кроме того, пенсионные выплаты осуществляются:

единовременно выехавшим на постоянное место жительства за пределы РК иностранцам и лицам без гражданства, а также казахстанцам по достижении 45-летнего возраста при достаточности пенсионных накоплений для заключения договора пенсионного аннуитета со страховой организацией;

путем перевода пенсионных накоплений в страховую организацию на основании договора пенсионного аннуитета.

Вместе с тем правила дополнены новым параграфом следующего содержания: «В случае достижения 55-летнего возраста и уплаты обязательных профессиональных пенсионных взносов в совокупности не менее 84-х месяцев».

Также говорится, что пенсионные выплаты за счет обязательных профессиональных пенсионных взносов назначаются лицам, имеющим пенсионные накопления в ЕНПФ, казахстанцам, иностранцам и лицам без гражданства, постоянно проживающие на территории РК, занятых и незанятых на работах с вредными условиями труда, при достижении 55-летнего возраста и уплате за них обязательных профессиональных пенсионных взносов в совокупности не менее 84-х месяцев оказываются через проактивную услугу в рамках назначения специальной социальной выплаты либо при обращении с заявлением по форме, в Государственную корпорацию с представлением документа, удостоверяющего личность, а также сведений о банковском счете.

По электронным заявкам, зарегистрированным в информационной системе уполномоченного государственного органа, при оказании проактивной услуги по назначению специальной социальной выплаты либо зарегистрированным заявлениям, представленным вкладчиками обязательных пенсионных взносов, физическими лицами, за которых уплачены обязательные профессиональные пенсионные взносы, Государственная корпорация осуществляет взаимодействие с ЕНПФ в порядке и сроки, установленные соглашением, в рамках которого в ЕНПФ передаются сведения о зарегистрированных в Государственной корпорации электронных заявках, заявлениях, в том числе согласие вкладчика обязательных пенсионных взносов на получение пенсионной выплаты за счет обязательных пенсионных взносов.

ЕНПФ переводит в Государственную корпорацию суммы пенсионных выплат согласно установленному Государственной корпорацией графику пенсионных выплат.

При этом пенсионные выплаты за счет обязательных пенсионных взносов осуществляются при наличии согласия вкладчика обязательных пенсионных взносов на их получение, указанного в заявлении.

Государственная корпорация перечисляет суммы пенсионных выплат, полученные из ЕНПФ, на банковские счета получателей, указанные в заявлении.

Сбор и обработка персональных данных получателей пенсионной выплаты осуществляются на основании согласий, представленных в Государственную корпорацию.

Пенсионные выплаты устанавливаются со дня назначения и осуществляются до исчерпания пенсионных накоплений.

Днем назначения пенсионной выплаты считается день регистрации электронной заявки либо заявления получателя пенсионной выплаты в Государственной корпорации.

ЕНПФ ежегодно самостоятельно производит перерасчет размера пенсионных выплат с учетом положений, предусмотренных правилами.

Пенсионная выплата прекращается с первого числа месяца после поступления сведений, в том числе из информационных систем государственных органов:

о смерти получателя пенсионной выплаты;

о выявлении факта прекращения гражданства РК получателя пенсионной выплаты;

о выявлении факта уплаты обязательных профессиональных пенсионных взносов работодателем в пользу получателя пенсионной выплаты.

Также появился новый пункт о том, что в случае изменения банковских реквизитов, представленных получателем в Государственную корпорацию или ЕНПФ для получения пенсионных выплат, получатель уведомляет госкорпорацию или ЕНПФ об изменении банковских реквизитов в течение 10 календарных дней с даты таких изменений.

По заявлениям, поданным в ЕНПФ, получатель пенсионных выплат обращается в ЕНПФ с документом, удостоверяющим личность, и заявлением по форме, утвержденной внутренними документами ЕНПФ, либо посредством интернет-ресурса ЕНПФ для внесения изменений банковских реквизитов при наличии электронной цифровой подписи.

Кроме того, уточняется, что для лиц с инвалидностью первой и второй групп, если инвалидность установлена бессрочно, при расчете сумм фактически внесенных обязательных пенсионных взносов и среднемесячного дохода получателя принимаются последние перечисленные обязательные пенсионные взносы, но не более чем за 60 месяцев.

Для судей в отставке, которым выплачивается ежемесячное пожизненное содержание, коэффициент замещения среднемесячного дохода получателя ежемесячной пенсией принимается равным 40%.

Постановление вводится в действие с 1 января 2024 года.

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