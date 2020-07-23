Call-центр работает на базе управления здравоохранения

На базе управления здравоохранения работает call-центр. Его сотрудники консультируют людей со всего региона о вопросах медицинского обслуживания, передает alau.kz

Ирина работает в call-центре управления здравоохранения почти 5 лет. И за это время приняла бесчисленное число звонков со всего региона. Она консультирует по вопросам госпитализации, лекарств, приемов в больницы и поликлиники. Но вот теперь в период пандемии ее помощь стала более востребована, чем обычно.

«В такие дни у нас до 180 звонков, а в выходные немного меньше – 90-100, вот так. Большая часть вопросов сейчас связана с этой ситуацией. Сейчас, видите, плановые госпитализации приостановлены и вопросов в основном по провизорным много, по анализам, по прохождению тестов. Вот такие вопросы»,- говорит Ирина Функ, специалист Сall-центра.

Этот Сall-центр со стороны выглядит как ничем непримечательная комната. Здесь всего пара рабочих столов и трое сотрудников. Расположенный в паре шагов от него еще один Сall-центр поражает резким контрастом. Он принадлежит станции скорой помощи. Там больше и сотрудников, и оборудования. Но Ирина говорит, что все объясняется нагрузкой. У соседей она намного выше.

Работают в call-центре управления каждый день без выходных. В свой рабочий график с 9 утра до 6 вечера они принимают разные звонки, порой даже не имеющие отношение к медицине. Но помочь стараются всегда.

«Знаете, каждое обращение необычно, если честно. И всем хочется помочь, всем хочется оказать помощь. В принципе даже, если с какими-то жалобами, то даже в этой ситуации мы находим с ними общий язык и стараемся что-то сделать»,- поделилась Мария, специалист Сall-центра.

В call-центр управления здравоохранения можно позвонить по номеру 39-37-77. Также о работе стационаров, сдаче тестов на COVID и о других вопросах можно узнать, обратившись в центр iKomek по номеру 109. Там находится еще один сотрудник управления здравоохранения, который примет обращения. Помнить нужно только о рабочем графике. Оба номера по вопросам медицинского обслуживания работают с 9 утра до 6 вечера ежедневно.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.