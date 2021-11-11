Call-центры по вопросам эксплуатации иностранных авто открыло МВД

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Министерство внутренних дел открыло call-центры по вопросам эксплуатации автомобилей с иностранной регистрацией во всех регионах страны, сообщает Polisia.kz.
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В ведомстве сообщили, что в связи с актуальностью вопросов об эксплуатации и регистрации транспортных средств, ввезенных из Российской Федерации, а также о способах проверки по учетным данным МВД регистрации своего автомобиля в РФ, для удобства граждан сформированы контактные телефоны, по которым водители могут обращаться в полицию для получения интересующей их информации.
Телефоны call-центров принимают звонки с 9:00 до 23:00 часов. – Учитывая большое количество обращений со стороны граждан по вопросам об авто с российским учетом, МВД РК открыло call-центры по всей стране для оперативного предоставления достоверной информации, – говорится в сообщении пресс-службы министерства.
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