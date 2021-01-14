Цех по производству домашних полуфабрикатов открыла жительница села в Костанайской области

Айгерим Тлемисова с детства любила возиться с тестом. Есть в этом занятии что-то уютное и домашнее. Идея превратить кулинарное хобби в источник заработка пришла в декрете. Сейчас 27-летняя Айгерим — счастливая мать троих детей и хозяйка мини-цеха по производству мясных полуфабрикатов, расположенного в райцентре Карасуского района.

Впрочем, она не только хозяйка, но еще и технолог, лепщица, бухгалтер – все в одном лице. Нанять помощников пока не позволяют финансы. Однако Айгерим Тлемисова не жалуется, потому что работа приносит ей удовольствие.

«Мои пельмени сразу все узнают по виду и вкусу – они маленькие, тесто тонкое, мясо сочное. Нет ничего общего с магазинными полуфабрикатами. Именно поэтому у меня есть постоянные клиенты. Например, женщины, которые едут в гости к детям в город. Современной молодежи некогда готовить, а домашние пельмени, манты, котлеты – это быстро, вкусно и полезно», — говорит Айгерим Тлемисова.

По образованию Айгерим – технолог по зерну. Однако поработать по специальности ей не удалось – вышла замуж, осела в декрете. Чтобы разнообразить «мамские» будни, стала лепить пельмени на продажу. Их быстро распробовали и оценили, посыпались заказы.

В какой-то момент Айгерим стало тесно на собственной кухне, и она решила превратить хобби в полноценный бизнес. В этом ей помогли курсы «Бастау» при Палате предпринимателей Костанайской области. Благодаря проекту, начинающая бизнес-леди получила не только все необходимые знания, но и грант в 505 000 тенге. На эти деньги она закупила холодильник, морозильную камеру, мясорубку, вытяжку и стол. Так в 2020 году у нее появился мини-цех в

отдельном помещении, где Айгерим ежедневно готовит свои кулинарные шедевры.

«Свой график я подстраиваю под детей. У меня их трое, младшей дочке скоро будет годик. В принципе, я все успеваю – ухожу в 8 утра, пока все спят, потом прихожу на обед, провожу немного времени с детьми, закрываю цех в полшестого. Заказы есть, проблема лишь в сырье, вернее, в его цене. Мясо очень подорожало. С учетом его стоимости килограмм пельменей продаю по 1500 тенге. Не все могут себе их позволить. Кто-то пойдет в магазин и купит полуфабрикаты за 700 тенге, не обращая внимание на качество продукта», — рассказывает Айгерим.

Сейчас в ассортименте цеха – пельмени, манты, котлеты, голубцы и тефтели. Однако на этом бизнес-леди останавливаться не собирается. Недавно взялась активно осваивать кондитерское дело. Покупатели на торты, сделанные руками Айгерим, нашлись сразу, так что можно смело расширять горизонты. В дальнейшем выпускница «Бастау» планирует создавать новые рабочие места. По ее оценкам, нанять лепщиц она сможет примерно через год.

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