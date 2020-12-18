Цех по производству медоборудования открылся в Костанае

Средства реабилитации и медицинское оборудование начали производить в Костанае, передает корреспондент «Хабар 24».

Цех, где будут выпускать около 30 наименований продукции, открыли при поддержке государства. Инвесторы воспользовались сразу двумя программами «Дорожная карта — 2025» и «Экономика простых вещей».

Современное оборудование позволяет выпускать продукцию круглосуточно, но пока работают на склад. Компания получает сертификаты и регистрационные удостоверения, после начнёт продажи. В ассортименте почти три десятка медицинских изделий.

«Будет производиться от медицинских кроватей, заканчивая реабилитационным оборудованием, инвалидными колясками, тростями, детские кувезы, банкетки, кушетки, штативы»,- сказал генеральный директор компании «Фортунамед» Александр Мацкевич

Подобную продукцию на рынок Казахстана 11 лет компания поставляла из России и ближнего зарубежья. Повышенный спрос заставил задуматься об открытии собственного производства.

«По госпрограмме помощи малому и среднему предпринимательству был получен кредит по программе «Экономика простых вещей» и субсидии по программе «Дорожная карта -2025», что нам позволило получить, кредит под 6%»,- говорит Александр Мацкевич

В этом году «Дорожная карта бизнеса» пользуется повышенным спросом у предпринимателей. По сравнению с 2019 число проектов выросло в разы.

«За 10 месяцев 2019 года мы поддержали 226 проектов на сумму 11,3 млрд, то за 10 месяцев этого года мы поддержали 398 проектов, что на 57% больше, а сумма 32 млрд»,- рассказал заместитель акима Костанайской области Ерлан Койшибаев

В планах предприятия увеличить ассортимент выпускаемой продукции. Для этого готовят к запуску новые цеха. Как обещают производители, цены на местные средства реабилитации и медицинское оборудование не будут превышать стоимость импортных аналогов.

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