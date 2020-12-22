Цех по производству тротуарной плитки открыла семейная пара в Костанае

Владимир Дмитриев и Наргиза Клышпаева не побоялись открыть свое дело в пандемию. Первые шаги в бизнесе им помогло сделать государство, поддержав семейную пару грантом в размере 530 200 тенге. Сейчас цех по производству тротуарной плитки крепко стоит на ногах, а его владельцы готовы идти дальше.

В бизнесе, как и в семье, у супругов четкое разделение обязанностей. Владимир взял на себя производственную часть, а Наргиза занимается бухгалтерий и прочей «бумажной» работой. Благо, есть соответствующее образование и опыт. А вот основам ведения бизнеса Наргизе пришлось учиться с чистого листа. В этом ей помогли курсы «Бастау» при Палате предпринимателей Костанайской области.

«На «Бастау» я пришла будучи в декрете. Мы с мужем давно мечтали о бизнесе, на курсах эти мысли оформились во что-то более реальное. Муж раньше был наемным работником, изготавливал тротуарную плитку, поэтому и решили открыть такой цех. Старт пришелся на начало пандемии, но это не остановило нас. Хорошим подспорьем стал грант, на который мы закупили вибростол, бетономешалку, станок для пескоблоков, формы, строительную тачку и инструменты. В итоге у нас все получилось – клиенты появились сразу, несмотря на то, что рекламу мы особо не давали», — рассказывает Наргиза.

Один из секретов успешного старта – правильной выбор целевой аудитории, считает бизнес-леди. Клиенты фирмы – люди, которым плитка нужна для благоустройства двора или дачи. Крупные производители, как правило, с ними работают неохотно, а вот цех Владимира и Наргизы заточен как раз на небольшие объемы.

«Наш девиз – много работать и никогда не сдаваться. Думаю, поэтому у нас спрос превышает предложение. Мы даже были вынуждены отказываться от некоторых заказов, так как просто не хватает места. Плитка в среднем сохнет 2 дня, а у нас всего 40 кв. м. В будущем мы надеемся, что сможем позволить себе снять или купить более просторное помещение и территорию», — делится планами Наргиза.

У супругов сезонный бизнес. Сейчас цех готовят к весне. В следующем году Наргиза и Владимир планируют расширить ассортимент. Изучив рынок, бизнесмены решили взяться за изготовление бетонных колец для септика и заборов.

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