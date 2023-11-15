Целую серию новых банкнот презентовал Нацбанк РК

На XI Конгрессе финансистов Казахстана Национальный Банк Казахстана (далее – НБК) презентовал новую серию банкнот национальной валюты. Она основана на элементах «Сакского стиля» и отражает наследие страны – от уникальной культуры номадов до современного Казахстана, сообщает пресс-служба Нацбанка РК.

Новый банкнотный ряд поступит в обращение по мере изготовления. Первая банкнота обновленного дизайна номиналом 5 000 тенге будет доступна уже к концу этого года.

В соответствии с международной практикой, дизайн банкнот обновляется поэтапно в целях внедрения усовершенствованных степеней защиты и профилактики фальшивомонетничества. Также важным элементом является популяризация культурных ценностей и истории страны.

Новые банкноты обязательны к приему по номинальной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках Республики Казахстан.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.