В Костанае планируют перейти к системному обновлению жилищного фонда. Об этом на совещании сообщил руководитель ГУ «Отдел жилищных отношений акимата города» Габит Бектабанов.

Нужен комплексный подход

«Очевидно, что необходим системный, комплексный подход, который позволит обновлять целые кварталы, не дожидаясь, пока дома станут аварийными», — отметил он.

Запущена программа реновации

По словам Бектабанова, в феврале текущего года акиматом Костаная утверждено постановление о программе реновации жилого фонда.

«Это не просто точечный снос ветхих домов. Программа реновации — это комплексный механизм обновления городской среды», — подчеркнул он.

Программа предусматривает снос или реконструкцию многоквартирных домов в зонах реновации с последующим строительством современных жилых комплексов с необходимой инфраструктурой.

Основные принципы реновации

В основе программы лежат несколько ключевых принципов:

Комплексность — обновлению подлежат не отдельные здания, а целые кварталы;

— обновлению подлежат не отдельные здания, а целые кварталы; Равноценное возмещение — жители получают новое жильё взамен изношенного;

— жители получают новое жильё взамен изношенного; Привлечение инвестиций — к проектам будут привлекаться частные застройщики, что снизит нагрузку на бюджет и ускорит обновление города.

Пилотные площадки и мнение жителей

В настоящее время ведётся работа по формированию перечня пилотных площадок — территорий, наиболее готовых к запуску программы.

«Необходимо провести детальный анализ, оценить техническое состояние домов, плотность застройки и мнение самих жителей. Успех реновации напрямую зависит от диалога с населением», — отметил Бектабанов.

Работа по запуску программы реновации в Костанае продолжается.

