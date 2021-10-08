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Цена на яйца может вырасти до 700 тенге за десяток – производители

Фото из открытых источников

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С нового года цена за десяток яиц может вырасти сразу до 700 тенге. Правительство переходит к свободному установлению цен на яйца и не будет их регулировать, сообщает «31 канал».

Со следующего года субсидии от государства на производство яиц полностью прекращаются. В СКО предприниматели жалуются на отсутствие господдержки, владельцы птицефабрик говорят, что теперь им придётся поднять цены вдвое, передает informburo.kz

Только пять из 35 птицефабрик на севере занимаются производством яиц. Из-за больших затрат на разведение птицы и производство яиц немногие приходят в эту отрасль. Уже в этом году корма подорожали в два раза, а цены на солярку выросли в полтора раза. Если с нового года перестанут выплачиваться субсидии, то цена на яйца вырастет в два раза.

«Сейчас цена одного яйца – от 35 тенге. А если уберут субсидию, то будем продавать не менее, чем за 50 тенге», – отметил заместитель директора птицефабрики Александр Чесноков.

Ранее государство выплачивало птицефабрикам три тенге субсидий за одно яйцо, а с прошлого года субсидии сократились вдвое. С 2022 года субсидии на производство яиц вообще не будут выплачиваться. Это связано с тем, что в стране растёт спрос и предложение по потреблению яиц. А субсидия должна выплачиваться только на те товары, которые Казахстан не может обеспечить в полной мере, говорят в управлении сельского хозяйства.

«Если не внести изменения в положение Минсельхоза, то с этого года мы не будем выплачивать субсидии на яйца. Мы переходит к свободному установлению цен на яйца. Отныне цены должны будут регулироваться самим рынком», – отмечает руководитель отдела управления сельского хозяйства СКО Жасулан Валибеков.

В Союзе птицеводов заявили, что фермеры не получают субсидии на яйца с июля. Местные акиматы говорят, что денег нет. По словам президента Союза птицеводов РК Руслана Шарипова, многие птицефабрики до сих пор не могут существовать без субсидий.

«Продают по 35-40 тенге. Это не оправдывает затраты корм. Какой инвестор хочет работать в убыток? Завтра его закроют. Мы за один день лишимся производства, которое существует 30 лет», – отметил Шарипов.

В Казахстане уже закрыто десять птицефабрик. Дороговизна кормов и горючего негативно сказалась на положении дел бизнесменов. Если с нового года субсидия не будет выплачена, то цена за десяток яиц вырастет до 700 тенге, и половина фабрик обанкротится, считают специалисты.

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