Вице-премьер Серик Жумангарин сообщил о готовности правительства ограничить или квотировать экспорт картофеля после достижения «критической точки» в 500–600 тыс. тонн. По его словам, мера направлена на обеспечение внутреннего рынка на фоне высокого урожая и активного внешнего спроса.

Что сказал Жумангарин

«Казахстан сейчас является поставщиком картошки на внешний рынок. В этом году урожай — 2,9 млн тонн, больше, чем планировали. По нормам потребления — 100 кг на человека — стране нужно около 2,1 млн тонн. Когда пройдём критическую точку экспорта — примерно 500 тыс. тонн — начнём тормозить экспорт. В соседних странах картофель стоит дороже, и наши производители на этом зарабатывают, мы не мешаем. Но приоритет — обеспечить внутренний рынок», — отметил вице-премьер.

По словам Жумангарина, профильным ведомствам уже дано поручение вынести вопрос о применении торговых мер (квоты или временное закрытие отдельных направлений) на межведомственную комиссию по внешнеторговой деятельности.

Цены: «уровень считаем нормальным»

«Рост, о котором вы говорите, небольшой. Сейчас картофель стоит порядка 180 тенге за килограмм. Весной цена доходила до 300–400 тенге. Сейчас, считаю, цена нормальная», — добавил вице-премьер.

Почему это важно

Урожай выше плана, экспортный спрос остаётся высоким из-за более дорогих цен в соседних странах.

Ограничения после 500–600 тыс. т экспорта должны сохранить достаточное предложение внутри страны и удержать цены.

Окончательное решение примет МВК, балансируя интересы производителей и потребителей.