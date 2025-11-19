Вице-премьер Серик Жумангарин сообщил о готовности правительства ограничить или квотировать экспорт картофеля после достижения «критической точки» в 500–600 тыс. тонн. По его словам, мера направлена на обеспечение внутреннего рынка на фоне высокого урожая и активного внешнего спроса.
Что сказал Жумангарин
«Казахстан сейчас является поставщиком картошки на внешний рынок. В этом году урожай — 2,9 млн тонн, больше, чем планировали. По нормам потребления — 100 кг на человека — стране нужно около 2,1 млн тонн. Когда пройдём критическую точку экспорта — примерно 500 тыс. тонн — начнём тормозить экспорт. В соседних странах картофель стоит дороже, и наши производители на этом зарабатывают, мы не мешаем. Но приоритет — обеспечить внутренний рынок», — отметил вице-премьер.
По словам Жумангарина, профильным ведомствам уже дано поручение вынести вопрос о применении торговых мер (квоты или временное закрытие отдельных направлений) на межведомственную комиссию по внешнеторговой деятельности.
Цены: «уровень считаем нормальным»
«Рост, о котором вы говорите, небольшой. Сейчас картофель стоит порядка 180 тенге за килограмм. Весной цена доходила до 300–400 тенге. Сейчас, считаю, цена нормальная», — добавил вице-премьер.
Почему это важно
- Урожай выше плана, экспортный спрос остаётся высоким из-за более дорогих цен в соседних странах.
- Ограничения после 500–600 тыс. т экспорта должны сохранить достаточное предложение внутри страны и удержать цены.
- Окончательное решение примет МВК, балансируя интересы производителей и потребителей.
